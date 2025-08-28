Hakkari Su Sorunu Çözülüyor

SUSUZLUK SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ildeki su sorununu çözmek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Merzan Mahallesi’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, su sıkıntısının gündemlerinin en öncelikli konularından biri olduğunu ifade etti. Sorunları yakından takip ettiklerini ve çözüm için tüm olanakları seferber ettiklerini belirten Çelik, “Ülkemizde son 52 yılın en kurak dönemlerinden biri yaşanıyor. Yağışlar, geçtiğimiz yıllara göre yüzde 71 oranında azaldı. Bu ciddi kuraklıktan ilimiz de etkilendi.” şeklinde açıklama yaptı.

SU KAYNAKLARINA YAPILAN MÜDAHALELER

Bahar aylarında saniyede 450 litre su temin ettiklerini, ancak şu anda bu miktarın saniyede 60 litreye düştüğünü bildiren Çelik, Golan ve Berçelan yaylalarındaki su kaynaklarının kente su sağladığını ifade etti. Su kaynaklarının göçerler ve bazı köylüler tarafından tahrip edildiğini, bu durumun şehre gelen su miktarını önemli ölçüde azalttığını söyledi. Çelik, “Her yıl 15 Ekim tarihine kadar coğrafyayı terk etmeyen göçerleri jandarmamız tarafından iletilen tebliğler ile 10-15 günde tahliye etmeyi düşünüyoruz.” dedi.

GEÇMİŞTEKİ TEKNOLOJİK HATALAR

Göçerlerin tahliye işlemlerinin ardından kalan su kaynaklarını temizleyeceklerini açıklayan Çelik, geçmişte birçok bölgede gösteriş amaçlı borular döşendiğini ve kayıt tutulmadığını sözlerine ekledi. Ayrıca, bazı depoların işlevsiz hale geldiğini, bazılarının giriş ve çıkışlarının eksik yapıldığını belirtti. Su yönetimini merkezden kontrol edecek sistem için malzeme alındığına rağmen, sistemin henüz kurulmadığını vurguladı. Kalitesiz malzeme kullanımı sebebiyle su şebekesinde sık sık arızalar yaşandığını aktarırken, Berçelan ve Golan hatlarındaki eski boruların değiştirildiği, kaptajların onarıldığı ve üç deponun aktif hale getirildiği bilgisini verdi.