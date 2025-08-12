Hakkari, Terörsüz Türkiye’nin Buluşma Noktası

HAKKARİ’YE ZİYARET VE BİRLEŞİM MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında Hakkari’ye geldi. Burada, Hakkari’nin, terörsüz bir Türkiye’nin simge şehirlerinden biri olacağını ifade etti. Öğretmenevinde il protokolü ile buluşan Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Hakkarili vatandaşlara iletti. Hakkari’nin doğu sınırının en kadim şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Güler, “Eşsiz doğal güzellikleri, sahip olduğu imkanlar ve yetenekleriyle yurdumuzun en mümtaz yerlerinden biridir” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE BAŞARILARI

Güler, terörün, yıllarca şehrin gelişimini engellediğini belirterek, “Kahraman Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyet teşkilatımız, güvenlik korucularımız ve en önemlisi Hakkarili kardeşlerimizin fedakarlıkları sayesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgeye huzur geldikçe, yatırımlar da artmaya başladı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecinin, ülkenin en büyük sorununu çözmeyi amaçlayan tarihi bir kardeşlik projesi olduğuna dikkat çekti. Türk ve Kürt halklarının birlikteliğinin kalıcı barışın temeli olduğunu dile getiren Güler, “Türkiye, ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak ve üretimden kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır” dedi.

HAKKARİ’Yİ GELİŞTİRME HEDİFİ

Hakkari’nin son yıllarda spordan turizme, tarımdan ticarete önemli bir ivme kazandığını belirten Güler, “Mağaralarında turistlerin dolaştığı, yaylalarında festival coşkusunun hakim olduğu, spor müsabakalarının heyecanla izlendiği ve ekonomik hayatın canlandığı bir Hakkari hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Şehrin gelişmesi için yapılan yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Güler, “Hakkari’ye gözyaşı değil gülmek, kaygı değil umut, silah sesi değil konser sesi yakışıyor” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Bakan Güler, konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Hedefimiz, terörün tamamen gündemden çıktığı, Hakkari’nin Türkiye’nin marka şehirlerinden biri haline geldiği ve Hakkarili kardeşlerimizin refahının arttığı bir ortamı kalıcı kılmaktır. Bunun için sizlerin güveni ve desteği en büyük teminatımızdır” dedi. Güler, Hakkari Valisi başta olmak üzere, şehrin gelişimi için çalışan tüm kurum yöneticilerine ve personele teşekkür ederek sözlerini tamamladı.