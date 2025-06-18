Hakkari Üniversitesinde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

MEZUNİYET TÖRENİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Hakkari Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı. Zeynel Bey Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep, burada yaptığı konuşmasında, önemli bir aşamayı geride bırakan öğrencilerin bu durumdan duyduğu gururu dile getirdi. Öğrenmenin ömür boyu süren bir süreç olduğuna vurgu yapan Gençcelep, “Mesleki anlamda öğrenmenin ilk aşamasını tamamladınız ancak mesleki gelişimin ikinci aşaması sizleri bekliyor. Özellikle ön lisans mezunlarımızın lisans eğitimlerini tamamlamak için çaba göstermeleri büyük önem taşıyor” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN HEYECANLI AÇIKLAMALAR

Gerçekleşen törende lisansüstü Eğitim Enstitüsü birincisi Buket Bugutekin, “Çok heyecanlıyım. Din Eğitimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldum. Ödül almanın mutluluğunu yaşıyorum. Başta danışman hocam olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ederim” şeklinde duygularını ifade etti. Tören sonrasında kep atan öğrenciler, şarkılar eşliğinde halay çekerek mezuniyetlerini kutladı.

TOPLUMSAL KATKI VURGUSU

Etkinlik, Rektör Gençcelep ve katılımcıların Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan “Yıl sonu karma kesim ve heykel sergisi”ni gezmesiyle sona erdi. Törene dekanlar, bölüm başkanları, siyasi parti temsilcileri, akademik personel, kurum çalışanları, öğrenciler ve veliler katıldı. Yaklaşık 900 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı bu anlamlı günde, meslekler arasında akademik bağın koparılmaması gerektiği vurgulandı.