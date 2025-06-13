Hakkari Vali’si Ziyarette Bulundu

HAKKARİ VALİSİ’NİN ZİYARETİ

Hakkari Valisi Ali Çelik, göz alıcı doğasıyla bilinen Ağaçdibi Şelalesi’ni ziyaret etti. Doğayla bütünleşen bir ortamda gerçekleşen bu ziyaretin ardından Vali Çelik, sosyal medya üzerinden anlamlı bir paylaşım yaparak Hakkari’nin doğal güzelliklerine dikkat çekti. Vali Çelik, “Dağların ve huzurun şehri Hakkari’den herkese günaydın. Sağlıklı, huzurlu, umut dolu bir gün olması temennisi ve duasıyla hayırlı cumalar dilerim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” sözlerini ifade etti.

AĞAÇDİBİ ŞELALESİ’NİN ÇEKİCİLİĞİ

Doğaseverlerin ilgisini çeken Ağaçdibi Şelalesi, yaz aylarında ferahlatan havası ve muhteşem manzarasıyla hem yerli hem de uluslararası ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri haline geliyor. Şelale, doğal güzellikleri dolayısıyla bölgedeki turizm potansiyelini artırıyor.