Hakkari Valisi Ali Çelik Araç Teslim Töreninde

VALİ ÇELİK, YENİ ARAÇLARIN TESLİMİNİ YAPTI

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte il özel idaresine kazandırılan 1 adet mobil konkasör ve 11 iş makinesi olmak üzere toplam 12 aracın teslim törenine katıldı. Araçların toplam değeri 93 milyon 582 bin 930 lira olarak belirlendi ve bu araçlar özellikle köy yolları ile kırsal alanlarda kullanılmak üzere hizmete sunulmuş durumda.

ARAÇ FİLOSUYLA KIRSAL ALANLARA HİZMET

Törende yaptığı konuşmada Vali Çelik, “Bugün 1 adet konkasör ve 11 iş makinesi olmak üzere toplam 12 aracımızı il özel idaremize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu araçlarımız köy yollarımızda ve kırsal bölgelerimizde hizmet verecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu yıl içinde toplam 37 iş makinesinin, toplam maliyeti 323 milyon 684 bin lira olan bir bedelle kuruma kazandırıldığını vurguladı. Amacın, en uzak köy ve mezralara ulaşabilen güçlü bir araç filosuna sahip olmak olduğunu da belirtti.

HİBE YATIRIMLARI VE VATANDAŞLARA İYİ DİLEKLER

Yapılan yatırımların büyük bir kısmının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edildiğine dikkat çeken Vali Çelik, Cumhurbaşkanı ve bakanına teşekkür etti. “Allah kaza bela vermesin, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diyerek iyi dileklerini iletti. Ayrıca, araç filosunun 7/24 hizmet vereceğini belirterek, il özel idaresi personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Törende, 1 su tankeri, 2 adet 4×4 arazi pikap, 1 transit pikap kasalı, 1 hidromek HMK greyder, 1 hidromek loder, 2 vidanjör ve 1 mobil konkasör teslim edildi. Tören, araçların incelenmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.