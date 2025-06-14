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Hakkari Valisi Ali Çelik’i Ziyaret Ettiler

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, ekip arkadaşlarıyla birlikte Hakkari Valisi Ali Çelik’i makamında ziyaret etti. Ziyaret, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Vali Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve jandarma teşkilatının yıl dönümünü kutlayarak, “Vazifeleri başında şehit olan tüm Jandarma personelimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin” sözlerini dile getirdi.

GÜVENLİK İÇİN ÖZVERİ

Vali Çelik, jandarma teşkilatının milletin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi ve tüm personelin yıl dönümünü kutladı. Bu anlamlı ziyaret, Hakkari’nin güvenliği için önemli bir mesaj taşıdı.

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