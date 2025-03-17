Hakkari Valisi Ali Çelik Korkmaz Ailesinin İftarına Katıldı

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI KAPSAMINDA İFTAR SOFRASI

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Kıran Mahallesi’nde yaşayan Korkmaz ailesinin iftar sofrasına katıldı. Taha Korkmaz ve eşi Cüveyra Korkmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar etkinliğinde, Vali Çelik, aile bireyleri ve torunlarla bir araya gelerek Ramazan ayının manevi havasında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

BÜYÜKLERE HÜRMETİN ÖNEMİ

Vali Çelik, büyüklere olan hürmetin gerekliliğine dikkat çekerek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bir dönem olduğunu söyledi. Misafirperverlikleri için Korkmaz ailesine teşekkür eden Vali Çelik, ailenin Ramazan ayını kutlayarak onlara sağlık ve huzur dolu günler diledi. Ziyarette Vali Çelik’e, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu da eşlik etti.