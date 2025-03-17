Haberler

Hakkari Valisi Ali Çelik Korkmaz Ailesinin İftarına Katıldı

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI KAPSAMINDA İFTAR SOFRASI

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Kıran Mahallesi’nde yaşayan Korkmaz ailesinin iftar sofrasına katıldı. Taha Korkmaz ve eşi Cüveyra Korkmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar etkinliğinde, Vali Çelik, aile bireyleri ve torunlarla bir araya gelerek Ramazan ayının manevi havasında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

BÜYÜKLERE HÜRMETİN ÖNEMİ

Vali Çelik, büyüklere olan hürmetin gerekliliğine dikkat çekerek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bir dönem olduğunu söyledi. Misafirperverlikleri için Korkmaz ailesine teşekkür eden Vali Çelik, ailenin Ramazan ayını kutlayarak onlara sağlık ve huzur dolu günler diledi. Ziyarette Vali Çelik’e, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu da eşlik etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekerlekli Sandalyeye Bağlı Sanatçı Başarıya Koşuyor

Batman Gercüş'te tekerlekli sandalyeye bağımlı el sanatları ustası Heybetullah Yarba, 12 yıllık zorlu süreçten sonra açtığı marangoz atölyesi ile ailesini geçindiriyor.
Haberler

Konya’da Narkotik Operasyonunda 60 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 60 kişi tutuklandı ve 44 operasyonda uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.