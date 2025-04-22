Hakkari Valisi Ali Çelik Ziyaret Etti

VALİ ALİ ÇELİK’İN HASTANE ZİYARETİ

Hakkari Valisi Ali Çelik, Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Vali Çelik, kazanın ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi’nde tedavi süreci devam eden yaralıları ziyaret etti.

YARALILARIN DURUMU HAKKINDA GÖRÜŞME

Kazada yaralanan vatandaşların sağlık durumları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, kazanın olduğu ilk andan itibaren yaralıların tedavi süreçlerini yakından takip eden Van İl Sağlık Müdürü, hastane başhekimleri, doktorlar ve sağlık çalışanlarına da gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Ziyaretinde, yaşanan bu üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına da başsağlığı dileklerini ileten Vali Çelik, bu zor dönemde acılı ailelerin yanında olduklarını belirtti.