Hakkari Valisi Ali Çelik, Ziyarette Bulundu

TRAFİK KAZASI ZİYARETİ

Hakkari Valisi Ali Çelik, Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ediyor. Vali Çelik, dün akşam saatlerinde yaşanan kazada yaralanan kişiler için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi’ni ziyaret etti.

YARALILARIN DURUMU HAKKINDA BİLGİLER ALDI

Kazadan etkilenen vatandaşların tedavi süreçleri devam ediyor. Vali Çelik, yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgiler aldı ve onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, ilk andan itibaren yaralıların tedavi süreçlerini titizlikle takip eden Van İl Sağlık Müdürü ile hastane başhekimleri, doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Vali Çelik, ziyaretinde yaşanan bu elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti. Bu tür olayların, toplumda derin üzüntü yarattığı biliniyor.