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Hakkari Valisi Çelik, Kazazedeleri Ziyaret Etti

TRAFAİK KAZASINA MÜDAHELE

Hakkari Valisi Ali Çelik, Van’ın Gürpınar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ediyor. Vali Çelik, kazanın meydana geldiği günden sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi’nde yaralıları görmek için hastaneye geldi.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİLER ALINDI

Vali Çelik, tedavi süreçleri devam eden yaralıların sağlık durumları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı ve yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu. Kazanın olduğu an itibarıyla yaralıların tedavi süreçlerini dikkatli bir şekilde takip eden Van İl Sağlık Müdürü, hastane başhekimleri, doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Çelik, sağlık personelinin gösterdiği özveriyi vurguladı. Ziyareti sırasında, elim trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.

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