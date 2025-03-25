Hakkari Valisi, Ramazan İftar Programına Katıldı

RAMAZAN AYI İFTAR PROGRAMI

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen iftar etkinliğine katıldı. Cezaevi personeli ve il protokol üyelerinin bulunduğu program, iftar yemeğinin ardından yapılan dua ve konuşmalarla devam etti. Cezaevi Vaizi Yılmaz Önal, yaptığı duanın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve Vali Ali Çelik birer konuşma yaptı.

BİR ARADA DURMA RUHUNU VURGULADI

Konuşmasında Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirten Vali Çelik, sahur ile başlayan sabır sürecinin iftar sofralarıyla taçlandığını ifade etti. Vali Çelik, cezaevi personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, suçun rehabilitasyon sürecinde büyük sorumluluk üstlenen cezaevi çalışanlarına teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.

TEŞEKKÜR VE PLAKET TAKDİMİ

Program çerçevesinde Vali Çelik, cezaevinde uzun yıllar hizmet veren emekli infaz koruma memuruna plaket takdim ederek, bu kişinin çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İftar etkinliği, cezaevi personeli ve protokol üyelerinin samimi sohbetleriyle sona erdi.