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Hakkari Valisi Ziyaret Etti

HASTANE ZİYARETLERİ

Hakkari Valisi Ali Çelik, Van’ın Gürpınar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yönelik hastanelerde bir ziyaret düzenledi. Vali Çelik, kazanın ardından, tedavi sürecinde olan vatandaşları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi’nde ziyaret etti.

YARALILARIN DURUMLARI

Ziyaret sırasında, yaralı vatandaşların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali, kazanın meydana geldiği andan itibaren yaralıların tedavi süreçlerini dikkatle takip eden Van İl Sağlık Müdürü, hastane başhekimleri, doktorlar ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Vali Çelik, ziyaretinde, yaşanan acı trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.

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