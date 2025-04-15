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Hakkari ve Urmiye Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE KATILIMCILAR

Hakkari ile İran’ın Urmiye kenti arasında gerçekleştirilen “56. Alt Güvenlik Komite Toplantısı”, Hakkari Valisi Ali Çelik’in katılımıyla yapıldı. Vali Ali Çelik ve ekip arkadaşı tarafından çiçeklerle karşılanan Urmiye heyetinin başkanı Resul Mukabili ile Urmiye Sınır Karakol Komutanı ve Hudut Alay Komutanı Binbaşı Ali Arabi’nin liderlik ettiği grup, valilikte düzenlenen toplantıya katıldı.

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR

Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması, ticaretin geliştirilmesi, gümrük işlemleri ve bölgesel işbirliğinin artırılması gibi konular üzerinde duruldu. Basına kapalı gerçekleştirilen bu toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, jandarma ve emniyet yetkilileri de katıldı.

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