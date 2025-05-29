Hakkari ve Zonguldak’ta Birlik Kurulacak

YENİ BİR BİRLİK KURULDU

Hakkari ve Zonguldak’ta “Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği” oluşturulmasına onay verildi. Bu karar, Resmi Gazete’de duyuruldu. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 4’üncü maddesi çerçevesinde, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, bakım ve gözetim süreçlerinin sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı kamuoyuna sunuldu. Bu bağlamda, Hakkari ve Zonguldak’ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulması için gerekli izin alınmış oldu.