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Hakkari Ve Zonguldak’ta Birlik Kuruldu

Sahipsiz Hayvanların Korunması İçin Birlikler Kuruluyor

Hakkari ve Zonguldak’ta sahipsiz hayvanların korunması amacıyla yeni birlikler kurulması kararlaştırıldı. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesinde, sahipsiz hayvanların kontrolü, barınma, gözetim ve bakım süreçlerinin sağlanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hakkari ve Zonguldak’ta Yeni Bir İnisiyatif

Bu karar doğrultusunda, Hakkari ve Zonguldak illerinde Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği oluşturulması hedefleniyor. Bu birlikler, sahipsiz hayvanların sağlıklı ortamlarda barınmasını ve bakımını üstlenecek.

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