Hakkari Ve Zonguldak’ta Birlik Kuruldu

SAHİPSİZ HAYVANLARI KORUMA BİRLİĞİ KURULUYOR

Hakkari ve Zonguldak’ta ‘Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ kurulması için onay verildi. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4’üncü maddesi gereğince, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla alınan Cumhurbaşkanı kararı duyuruldu. Bu doğrultuda, Hakkari ve Zonguldak’ta yeni bir Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulmasına izin verildi.

Sahipsiz Hayvanların Yönetimi

Bu birlik, sahipsiz hayvanların yaşam standartlarını iyileştirmek ve onları korumak için gereken adımları atacak. Hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yeni yapı önemli bir rol üstlenecek.