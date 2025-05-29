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Hakkari Ve Zonguldak’ta Birlik Kuruldu

HAYVAN KORUMA BİRLİĞİ KURULUYOR

Hakkari ve Zonguldak’ta sahipsiz hayvanların korunması amacıyla bir birlik kurulması kararlaştırıldı. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 4. maddesi doğrultusunda, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması üzerine Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İLLERDE UYGULAMA BAŞLIYOR

Bu karar doğrultusunda, Hakkari ve Zonguldak illerinde Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği hayata geçirilecek. Bu birlik, sahipsiz hayvanların refah seviyesini artırmayı hedefliyor. Sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması için gerekli çalışmalar yürütülecek.

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