Hakkari Yangını Kontrol Altına Alınmalı

ORMAN YANGINI BİLDİRİMİ

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını patlak verdi. Yangın, öğle saatlerinde başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Yangın alanından yükselen yoğun dumanlar, burada yaşayan halkı endişeye sevk ediyor.

KÖYLÜLER MÜDAHALE EDİYOR

Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için köylüler kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Bölge sakinleri, yangının kontrol altına alınamaması halinde büyük zararlara yol açabileceği konusunda yetkilileri uyarıyor. Köy halkı, durumu yetkililere ilettiklerini ve yangınla mücadele için bölgeye acil ekiplerin gönderilmesini beklediklerini kaydediyor.

Yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması için yetkililerden hızlı bir müdahale bekleniyor. Yangın durumu, yerel halkın ve ilgili kurumların yakın takibinde.