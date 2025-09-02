Hakkari’ye Ait Kaza, 2 Ölü

HÜZMÜŞ YAKINDAKİ KAZA

Hakkari’de meydana gelen bir trafik kazasında, şarampole devrilen pikapta bulunan iki kişi hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı. Olay, Otluca köyü yolunda, kente 7 kilometre mesafede gerçekleşti. Yılmaz Ertunç’un kullandığı 30 AD 128 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖREVLİ

İhbar üzerine acil durum ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Yaralı olan sürücü ile Sefer ve Zümrüt Ertunç, sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarıldı ve ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

KALP KIRAN SONUÇLAR

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Sefer ve Zümrüt Ertunç hayata döndürülemedi. Ayrıca durumu ağır olan sürücü, tedavi için yoğun bakım servisine alındı. Olay, yerel halkta büyük üzüntü yarattı.