Hakkarigücü, Fenerbahçe’ye 2-1 Yenildi

MAÇ SONUCU

Kadın Futbol Süper Lig’de mücadele eden Hakkarigücü, evinde Fenerbahçe Petrol Ofisi’ne 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte ev sahibi takım, ligin 24’üncü haftasında grupta 31 puanda kalırken, rakip takım ise 64 puana yükselerek bu haftayı lider olarak tamamladı.

MAÇ DETAYLARI

Hakkarigücü, Kadın Futbol Süper Ligi’nin 24’üncü haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni kendi sahasında ağırladı. Hakkari’nin Aşağı Merzan Mahallesi’ndeki Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen maçı yüzlerce taraftar takip etti. Ev sahibi ekip, 13’üncü dakikada Burkina Fasolu oyuncu Rasmata Sawadogo’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fakat rakip takımın beraberlik golü, ilk yarının uzatma dakikalarında Ece Türkoğlu tarafından atıldı.

İKİNCİ YARI GELİŞMELERİ

Maçın ikinci yarısında Hakkarigücü, rakip takım karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. 52’nci dakikada Marta Cox’un gerçekleştirdiği golle Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı 2-1 kazanarak ligdeki puanını 64’e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü. Ev sahibi Hakkarigücü ise 24 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ligin 8’inci sırasında kalarak 31 puanda bulunuyor.