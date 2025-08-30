Hakkı Alkan, çalışanına saldırdı

SKANDAL OLAY KAMERALARA YANSIDI

Teknoloji yayıncıları arasında tanınan Shiftdelete’in kurucusu Hakkı Alkan, ofis ortamında bir çalışanına yönelik şiddet içeren bir davranışla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Alkan’ın, tartıştığı çalışanına saksı fırlatması dikkat çekti. Görüntülerde, Alkan’ın “Sen bittin” şeklindeki tehditkar ifadeleri duyuluyor. Olay, başka çalışanların araya girmesiyle son buldu.

AÇIKLAMALARI REKOR KIRDI

Yaşanan olayın ardından Hakkı Alkan, özür dilemek amacıyla bir açıklama yaptı. Fırlattığı nesnenin saksı değil, bir dal olduğunu öne süren Alkan şöyle konuştu: “Üzücü bir durum hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Yayıncılık zor bir iş. Özellikle dijital yayıncılıkta, bilgiler çok hızlı şekil değiştiriyor ve takipçilerimizin beklentileri yüksek. Bilgilendirici videolar hazırlamak için yoğun bir ekip olarak çaba sarf ediyoruz. 20 yıldır bu alanda çalışan biri olarak, tatlı günlerin yanı sıra zor günler de olabiliyor. Olayın gerçekleştiği anı, ofisteki güvenlik kameralarının görüntülerini emniyet yetkililerine teslim ettim. Samet ile olan ilişkimiz, ağabey kardeş düzeyindeydi, bu durumun böyle bir noktaya gelmesi üzücü. Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim. Ekip arkadaşlarımın içerik üretme huzurunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım.”

ÇALIŞANDAN YARGIYA TAŞIMA KARARI

Olayın mağduru olan çalışan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşadığı durumu yargıya taşıyacağını ve darp raporu alacağını bildirdi. Ayrıca, geçmişte Alkan ile benzer sorunlar yaşayan başka kişilerin de bulunduğunu ifade etti.