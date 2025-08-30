Hakkı İşçi, Guinness Rekoru’na hazırlanıyor

DUYURULAN REKOR MÜJDESİ

Hakkı İşçi, Eskişehir’den laboratuvar analizine gönderdiği bal ile dünyadaki en yüksek prolin değerini yakaladığını ifade ediyor. Ağaçhisar Mahallesinde bulunan arısının balı, 2 bin 925 prolin değeriyle bu alanda bir rekor kırıyor. Yaklaşık 11 yıldır bal üretimi yapan İşçi, 2022 yılında düzenlenen 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi’nde katıldığı etkinlikte, prolin değeri 1.793 olan balıyla birinci olmuştu. Şimdi ise son test sonuçlarına göre, gönderdiği balın prolin değerinin 2 bin 925 olduğu belirlendi. İşçi, “Dünyada prolin değeri bundan daha fazla olan bir bal yok” diyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yapmayı planladığını belirtti.

SONUÇLAR VE BALIN ÖNEMİ

Hakkı İşçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, fabrikada işçi olarak çalıştığını ancak haftasonları hobi olarak arıcılıkla da ilgilendiğini aktardı. Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarlarından gelen son test sonuçlarıyla, balının prolin değerinin 2 bin 925 olduğunu vurguladı. “Prolin, balın kalitesini belirleyen en önemli analiz değerlerinden biri, en önemlisi,” diyen İşçi, “Dünyanın en yüksek prolin değerini elde ettik ve en kaliteli bal burada” ifadesine yer verdi. Ayrıca, “Dünyanın tanınmış en iyi ballarını 2-3 katlayacak düzeyde yüksek değerler elde ettik” sözleriyle de büyük bir mutluluk hissettiğini dile getirdi.

GAZETE KAYNAKLARINA SİRAYLA BAŞVURU HEDEFİ

Geçen yıl da en yüksek prolin değerini elde ettiklerine dikkat çeken İşçi, “Katılmış olduğumuz 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi’nde birinci olduk. Bu yıl yapılan analizlerle erişilemeyecek rekor bir seviyeye ulaştık” dedi. Hedefinin, Guinness Rekorlar Kitabı’na girip tüm dünyanın bunu görmesini sağlamak olduğunu belirtti. İşçi, “Ben araştırmalarım sonucunda daha iyisini üreteni görmedim. Üretim yaptığımız bölge çok değerli. Buranın bitkisi, doğası, iklimi çok farklı. Bilgi, azim ve gayretle bu kaliteyi elde ettik. Artık ürünlerimizi isim yapmış insanlara tanıtır hale geldik” diyerek sözlerine son verdi.