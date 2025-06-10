Hakkında 20 Yıl Hapis Bulunan Firari

FİRARİ HÜKMÜNLÜ YAKALANDI

Çeşitli suçlar nedeniyle toplamda 20 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari, Kırşehir ve İstanbul jandarması tarafından yakalandı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 42 ayrı suç kaydı bulunan Ş.U’nun (50), Kaman ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Ekipler, hükümlünün bulunduğu adresten kaçtığını tespit ettikten sonra, teknik ve fiziki takip yöntemlerini kullanarak Ş.U’nun İstanbul’a gittiğini belirledi. Kırşehir ve İstanbul JASAT ekipleri, ortaklaşa düzenledikleri operasyon ile onu bir restoranda yakaladı. Yapılan kontrollerde, aranan şahsın 42 suç kaydının bulunduğu ve uzun süredir firarda olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Hakkında kesinleşmiş olan 20 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Bu gelişmeler, güvenlik birimlerinin etkin çalışmaları sonucunda gerçekleşti.