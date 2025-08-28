Hal Yasası Çalışmaları Yeniden Başladı

YENİ HAL YASASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yıllardır tartışılan fakat bir türlü uygulanamayan hal yasası için yeni çalışmalar tekrar başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini düşürerek, vatandaşın ürünleri daha uygun fiyatlarla almasını sağlamak amacıyla toptancı hallerine dair kuralları yeniden düzenleyen taslağın devam ettiğini belirtti. Bolat, “1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Hal Kanunu’nda, çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmış olup, sektörden gelen talepler ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle değişiklik çalışmaları yürütülüyor” dedi.

DENETİM FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Bakan Bolat, hali hazırda sebze ve meyvelerin toptan fiyatları, perakende fiyatları ve toptan işlem hacimlerinin dikkatle takip edildiğini, yoğun denetimlerin gerçekleştirildiğini ve mevzuata aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımların uygulandığını hatırlattı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, mayıs ayında kamuoyu görüşüne sunulan yeni Hal Kanunu taslağı ile özellikle sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini düşürerek, vatandaşın ürüne daha az maliyetle ulaşabilmesi için toptancı hallerine yeni düzenlemeler getiriliyor.

ÜRETİCİLERE DESTEK SAĞLANACAK

Ticaret Bakanlığı’nın taslağı ile üretici örgütlerine kira, arsa, depolama ve nakliye desteği verilmesi planlanıyor. Ayrıca, üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki farkın azaltılması hedefleniyor. Buna göre belirli özelliklerdeki marketlerin, satışa sunacakları sebze ve meyvelerin bir kısmını aracısız olarak üreticilerden temin etmesi zorunlu kılınıyor. Üreticiler ve üretici örgütlerinden bu sebeplerle belirli oranda mal temin etmeyen perakendecilere, her yıl için 50 milyon TL ceza uygulanacak.

ARACI MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Mallara eklenen aracı maliyetlerini azaltmak için aynı hal içinde komisyonculardan mal devri ve tüccarlardan mal satışı yasaklanıyor. Serbest rekabeti engelleme amacıyla anlaşmalar yapılması, piyasada darlık oluşturulması ve fiyatların yükselmesine sebep olan veya fiyatların düşmesine engel olan eylemler için mevcut idari para cezası olan 177 bin 340 TL, daha caydırıcı olması için 1 milyon TL’ye çıkarılıyor. Bozulan ürünlerin imhası konusunda belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler için ise 200 bin TL idari ceza uygulanacak. Taslağın, TBMM’nin çalışmalara başlayacağı 1 Ekim’den sonra yasalaştırılması bekleniyor.