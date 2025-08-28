Hal Yasası’nda Değişiklikler Yapılıyor

MARKETLER ÜRETİCİYE YER TAHSİSİ YAPACAK

Marketlerin meyve-sebze üreticilerine yönelik yer tahsis işlemleri yapılacak. Tarım sektöründe uzun yıllardır tarladan markete kadar yükselen fiyatlarla ilgili çözümler aranıyor. Bu kapsamda hazırlıkları süren Hal Yasası, kamuoyunun görüşüne açıldı. Yeni düzenleme ile marketlerin, sebze ve meyvelerin bir kısmını doğrudan üreticilerden almak zorunluluğu bulunuyor. Bu oran, toplam sebze ve meyve standının en fazla yüzde 20 olarak belirleniyor.

CEZA UYGULAMALARI GÜNDEME GELİYOR

Yeni yükümlülüklere uymayan perakende işletmelere her yıl 50 milyon lira idari para cezası uygulaması gerçekleşecek. Üreticilere ise kira, arsa, depolama ve nakliye gibi destekler sağlanacak. Aynı hal içinde bulunan komisyoncular arasında mal devrinin ve satışının yasaklanması, bu yeni düzenlemenin bir parçası. Elde edilen verilere göre, hallerde piyasa manipülasyonu yaptığı tespit edilenlere verilen para cezası da artırılacak. Bu ceza, 177 bin liradan 1 milyon liraya yükselecek. Ayrıca, bozulmuş ürünleri uygunsuz alanlara atanlara da 200 bin lira ceza uygulanacak.

DÜZENLEME MECLİS’E SUNULACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bu düzenlemenin, 1 Ekim sonrasında Meclis’e sunulması bekleniyor. Bu yeni uygulamalarla tarım sektöründeki fiyat dengesizliğine yönelik önemli adımlar atılması hedefleniyor.