Halat Çekme Yarışmasında İp Koptu

YARIŞMA SIRASINDA RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Çorum’un İskilip ilçesinde yer alan Aşağı Örenseki köyünde düzenlenen yaz şenliğinde, halat çekme yarışması sırasında ilginç anlar yaşandı. Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, köy sakinleri arasında heyecan dolu bir rekabet yaşandı. Halat çekme yarışı, katılımcıların iki grup halinde ipi çekmeleriyle başladı.

İPİN KOPMASI İLE HEYECAN DORUĞA ULAŞTI

Yarışmanın tam ortasında, ip aniden koptu ve bu durum tüm katılımcıların yere düşmesine yol açtı. O anlar, etraftaki kalabalığa eğlence dolu anlar yaşattı. Yarışma süresince duyulan kahkahalar ve coşku, katılımcıların düşmesiyle daha da arttı. Yarışma, her ne kadar beklenmedik bir sonla sonuçlansa da, köy şenliklerine renk kattı.