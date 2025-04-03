Haberler

Halat Çekme Yarışmasında İp Koptu

YARIŞMA SIRASINDA RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Çorum’un İskilip ilçesinde yer alan Aşağı Örenseki köyünde düzenlenen yaz şenliğinde, halat çekme yarışması sırasında ilginç anlar yaşandı. Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, köy sakinleri arasında heyecan dolu bir rekabet yaşandı. Halat çekme yarışı, katılımcıların iki grup halinde ipi çekmeleriyle başladı.

İPİN KOPMASI İLE HEYECAN DORUĞA ULAŞTI

Yarışmanın tam ortasında, ip aniden koptu ve bu durum tüm katılımcıların yere düşmesine yol açtı. O anlar, etraftaki kalabalığa eğlence dolu anlar yaşattı. Yarışma süresince duyulan kahkahalar ve coşku, katılımcıların düşmesiyle daha da arttı. Yarışma, her ne kadar beklenmedik bir sonla sonuçlansa da, köy şenliklerine renk kattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Firmaların Siyasi Çatışmalardan Uzak Tutulması Gerekir

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, üreticilerin siyasi meselelerle uğraşmasının ekonomiye zarar verdiğine dikkat çekerek, iş dünyasına destek verilmesi gerektiğini belirtti.
Haberler

Beşiktaş’ta Yangında Kaybedilenler Anıldı

İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade Club yangınında hayatını kaybeden 29 kişi, yıldönümünde düzenlenen anma töreninde hatırlandı. Yakınları, kurbanlar için karanfil bıraktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.