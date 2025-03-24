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Halay Anlaşmazlığı Silahlı Saldırıya Dönüştü

ADANA’DA DUĞÜNDE HALAY BAŞI ANLAŞMAZLIĞI

18 MART OLAYI

Adana’da, bir süre önce katıldıkları düğünde ‘halay başı’ yüzünden anlaşmazlık yaşayan Ahmet B. (26) ve Can Ç. (23), anlaşmazlıkları ile ilgili olarak Adem A.’nın (23) evine tabancayla ateş açtı. Olay, 18 Mart tarihinde saat 02.00 civarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet B., arkadaşı Can Ç. ile birlikte husumetli olduğu Adem A.’nın evine motosikletle giderek tabancalarla ateş ettikten sonra kaçtı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından, bölgeyi devriye gezen yunus polisi, silah seslerini duydu ve derhal harekete geçti. Yapılan 5 kilometrelik takibin ardından şüpheliler Ahmet B. ve Can Ç. yakalandı. Polis, olayla ilgili incelemeleri sürdürürken, olaya dair detayları ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

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