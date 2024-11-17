◊ Haldun Bey’in Kararı Nasıl Alındı?

İKNA SÜRECİNE DAİR DÜŞÜNCELER

Haldun Dormen, film projesine katılmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. “İkna edilmedim aslında. Söylendi, geldim. Ben çalışmaya meraklı bir insanım. Güzel bir proje olunca direkt geliyorum.” cümleleriyle, onun işine olan tutkusunu ve katılım sürecini özetliyor.

HEYECAN VE BEKLENTİLER

Dormen, projeyi heyecan verici kılan unsurları da ortaya koydu. En çok hangi yönüyle heyecanlandığı hakkında spesifik bir açıklama yapmadı, ancak bu projeye olan ilgisi ve çalışma isteği dikkat çekiyor.