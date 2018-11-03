Haldun Dormen’e büyük tezahürat!

Bu sezon dört farklı oyunda dört farklı karaktere hayat veren duayen tiyatrocu Haldun Dormen’in yazdığı ve başrolünde oynadığı “Küllerin Arasından” oyununun prömiyeri önceki akşam gerçekleşti.

Prömiyere yoğun ilgi gösteren seyirciler oyunun sonunda Dormen’e büyük tezahüratta bulundular. “Küllerin Arasından”ın prömiyerine katılanlar arasında Göksel Kortay, Mustafa Alabora, Güler Yiğit, Azra Akın, Baran Erdoğan, Alper Saldıran, Pınar Tuncegil, Zeliha Berksoy, Anta Toros, Çiğdem Tunç, Deniz Gökçer, Levent Özdilek, Nilüfer Bıyıklı, Suna Keskin, Orhan Topçuoğlu, Gül Erda, Kasım Uçkan, Muaz Kalaycı, Alper Düzen, Ayşe Azizoğlu, Ergün Demir, Gülen Karaman, Tezcan Yaramancı, Leyla Adalı, Ela Soysal, Yüksel Behlül, Zerrin Bilimer, Zeynep Oral, Oya Başak, Zeynep Tedü gibi birçok ünlü isim de yer aldı.

Arena Oyuncuları prodüksiyonu “Küllerin Arasından”, yoğun tempoda süren provaların ardından ilk kez Profilo Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluştu. Haldun Dormen’in, kendi tiyatroculuk hayatındakinden çok farklı bir karakter olan Cahit Güney karakterine hayat verdiği oyunda seyirciler, usta tiyatrocu Dormen’i ve oyun ekibini uzun süre ayakta alkışladılar.

“Küllerin Arasından”, kimi yaralarını bir türlü saramayan, kimi umudunu koruyan bir grup insanın kader ortaklığını; dekoru, kostümleri, müzikleri ve başarılı oyuncu kadrosuyla sahneye taşıyor. Sanat hayatının zirvesindeyken yaşadığı acı olaylar nedeniyle uzun süre önce sahnelere veda eden, bir zamanların büyük aktörü Cahit Güney umulmadık bir teklif almıştır. O Cahit Güney’dir ve bu teklifi geri çevirebilmesi mümkün değildir. Ancak o eşikten geçebilecek gücü var mıdır, “eskisi gibi” olabilmek mümkün müdür, kendisi de bilememektedir. Ömrünü kocasına adamış genç ve güzel eşi Ayfer Güney’in ise iki yol vardır önünde. Bu zorlu eşikte ya destek olacaktır Cahit’e ya da uzaklaşıp gidecektir…

Haldun Dormen’in “Taşra Kızı”ndan yola çıkarak yazdığı ve başrolünde oynadığı, Kerem Atabeyoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Küllerin Arasından”da; Dormen’in yanı sıra Defne Yalnız, Kerem Atabeyoğlu, Almıla Uluer, Emre Taşkıran, Onur Birgi, Oytun Terzi, Murat Buyruk, Muazzez Serap Naldemir ve Hamit Mutlu rol alıyor. Kostüm tasarımında Dormen’in kız kardeşi Güler Yiğit’in imzası bulunan oyunun dekorlarını Başak Özdoğan, ışık tasarımını Emir Uğurçağ, illüstrasyonlarını M. K. Perker, müziklerini ise Orhan Enes Kuzu hazırladı.

İki perdelik “Küllerin Arasından” oyunu, 2 Kasım 2018 Cuma akşamı gerçekleşen prömiyerinin ardından; 3 Kasım 2018 Cumartesi ve 8 Kasım 2018 Perşembe akşamları Profilo Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Başlama saati 20.30 olan oyunların biletleri Biletix’ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.