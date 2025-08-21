Haldun Taner Öykü Ödülü Başvuruları Başladı

YARIŞMA DETAYLARI

‘Yılın En İyi Öykü Kitabını’ belirlemek amacıyla düzenlenen Haldun Taner Öykü Ödülü yarışması, bu yıl 36’ncı kez gerçekleştiriliyor. Milliyet Gazetesi tarafından organize edilen yarışma için başvurular, 26 Eylül tarihine kadar kabul ediliyor. Haldun Taner’in anısını yaşatmak adına Milliyet Gazetesi’nin öncülüğünde yapılan bu ödül, kültür ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor.

SEÇİCİ KURULUN ÜYELERİ

Aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen yarışmanın Seçici Kurulu’nda önemli isimler yer alıyor; Demet Taner, Doğan Hızlan, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Metin Celal, Ayşe Sarısayın, Asuman Kafaoğlu-Büke, Prof. Dr. Seval Şahin ve Filiz Aygündüz, bu yıl jüride bulunan isimler arasında. Edebiyatta kendini kanıtlamış yazarların yanı sıra, yeni yazarların da yarışmaya katılma fırsatı bulması, ödülün önemini artırıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yazarlar, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkçe yayımlanmış öykü kitaplarını kendi imzaları ile başvuruda bulunabiliyor. Bunun yanında, yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, eser sahibinin imzası ile ödül için aday gösterebiliyor. Haldun Taner Öykü Ödülü için başvuracak kişilerin, kitaplarını en geç 26 Eylül Cuma günü saat 17.00’a kadar belirtilen adrese göndermeleri gerekiyor. Yurt içinden başvuranların, gönderimi bu tarihten en az 3 gün önce, yurt dışından başvuranların ise 2 hafta önce yapmış olması gerekiyor.

ÖDÜL MİKTARI VE İLETİŞİM

Haldun Taner Öykü Ödülü’nün 50.000 TL olarak belirlendiği yarışmayla ilgili daha fazla bilgi almak isteyen adaylar, Milliyet web sitesi üzerinden veya Nur Başeğmezer ile iletişime geçerek detaylı bilgi edinebilir. Nur Başeğmezer’in e-posta adresi nur.basegmezer@demirorenmedya.com ve iletişim numarası 0212 449 61 46 olarak belirlenmiştir.