Hale Soygazi, Türk Sinemasının İkonu

HALE SOYGAZİ’NİN UNUTULMAZ YOLCULUĞU

Türk sinemasının önemli simgelerinden biri olan Hale Soygazi, yıllar geçse de hem zarafeti hem de güzelliği ile gündemde kalmayı başarıyor. Genç yaşta sanat dünyasına adım atan Soygazi, 74 yaşında olmasına rağmen etkileyici bir görünüm sergiliyor. 1950 yılında İstanbul’da doğan özel hikâyesi, Fransız Filolojisi eğitimi ile başlıyor. Ancak üniversite yıllarında yönünü değiştiren Soygazi, eğitimini yarım bırakarak İsviçre’ye gidiyor ve mankenlik eğitimi alıyor. Türkiye’ye döndüğünde modellik yapmaya başlayan sanatçı, kısa sürede dikkat çekmeyi başarıyor.

1972 yılında Saklambaç gazetesinin düzenlediği “Türkiye Sinema Güzeli” yarışmasını kazanarak sinema kariyerine ilk adımını atan Hale Soygazi, sonrasında İtalya’da düzenlenen uluslararası yarışmada “Avrupa Sinema Güzeli” unvanını kazanıyor. Türkiye’ye döndüğünde 10 film çekmek üzere sözleşme imzalayarak sinema dünyasına hızlı bir giriş yapıyor. 1973 yılında çekilen “Oh Olsun” filmi ile Türk sinema izleyicilerinin gönlünde taht kurmaya başlıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı bu romantik komedi, onun kariyerinde büyük bir çıkış sağlıyor. Aynı yıl “Çocuğumu İstiyorum” filminde Ahmet Özhan ile birlikte rol alıyor. Bu tanışma, 1976 yılında evlilikle sonuçluyor ancak çiftin birlikteliği 1985 yılında sona eriyor. Yıllar sonra, 2006 yılında yazar ve akademisyen Murat Belge ile evleniyor.

SAGLIKLI YAŞAM TARZI

Hale Soygazi, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor ancak zaman zaman kameralara yansıyan görüntüleri ile hala ne kadar fit ve bakımlı olduğunu gösteriyor. Son olarak Gayrettepe’de görüntülenen sanatçı, tatilden döndüğünü ve belki Eylül ayında tekrar bir tatile çıkabileceğini ifade ediyor. “Bu kez bronzlaşarak dönebilirim” diyen Soygazi, esprili tavrıyla etrafına neşe katıyor.

SÜREKLİ ZİNLİK İÇİN SAĞLIKLI BESLENME

Hale Soygazi, yıllara meydan okuyan görünümünün bir tesadüf olmadığını vurguluyor. Beslenmesine büyük önem veren oyuncu, işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu ve ağırlıklı olarak sebze, meyve ve doğal ürünlerle beslendiğini belirtiyor. Spor da onun hayatının vazgeçilmez bir parçası; pilates ve düzenli yürüyüş sayesinde fiziksel ve zihinsel olarak zinde kalıyor. Cilt bakımında ise kimyasal ürünler yerine doğal çözümleri tercih ediyor. Güzelliğini, yıllar içinde geliştirdiği sağlıklı yaşam tarzına borçlu olduğunun altını çiziyor.

UNUTULMAZ YAPIMLAR VE ÖDÜLLER

Onlarca filmde rol alan Hale Soygazi, sinema camiasında adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Yıllar geçse de unutulmuyor ve çeşitli festivallerde aldığı “Yaşam Boyu Onur Ödülleri”, onun Türk sinemasına kattığı değerin somut kanıtı oluyor. “Süt Kardeşler” ve “Oh Olsun” gibi klasikleşmiş yapımlarda izleyiciyle buluşan Soygazi, sessiz ama saygın bir şekilde sanat hayatını noktalıyor. Günümüzde ekranlardan uzak olsa da, Hale Soygazi hâlâ birçok insan için stil ve zarafet simgesi olmaya devam ediyor.