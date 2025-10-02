Halef Dizisinin Yeni Bölümleri NOW Üzerinden Yayında

DİZİNİN AFİŞİ ÇEKİCİ GÖRSELİ HAKKINDA

Dizinin başrollerinde yer alan İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ı bir araya getiren afişte, ortada bulunan Serhat karakterinin iki kadın arasında kalışı dikkat çekiyor. Bu görsel, dizinin temel çatışmasına vurgu yaparken; Urfa’nın tarihi ve mistik atmosferi de afişe zenginlik katıyor, izleyiciye hikâyenin evrenine dair ipuçları sunuyor. Halef dizisinin 3. bölüm canlı yayın linkinin olup olmadığı ise izleyiciler arasında merak konusu.

DİZİ HAKKINDA KISACA

Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu, Ercan Uğur’un yazdığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, geniş ve iddialı bir oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz bulunurken, Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi deneyimli isimler projede yer alıyor.

• Serhat (İlhan Şen): İstanbul’da başarılı bir cerrah olan Serhat, yıllar sonra doğduğu Urfa’ya geri döner. Burada ailesi ve geçmişiyle yüzleşmek zorundadır.

• Melek (Aybüke Pusat): Serhat’ın İstanbul’daki eşi Melek, Urfa’ya geldiğinde dengeleri değiştirir.

• Yıldız (Biran Damla Yılmaz): Serhat’ın, aileler arası kan davasını bitirmek için dini nikâhlı evlendiği genç kadındır. Gizemli geçmişi hikâyenin akışında önemli bir rol oynar.

• Sultan (Veda Yurtsever): Ailenin otoriter lideri olup, Serhat’ın dönüşüyle aile içindeki dengeyi kurmaya çalışır.

Halef dizisi, yeni bölümleri NOW platformunda canlı olarak izlenebiliyor. Yayın günlerinde geçmiş bölümleri ve yeni çıkan bölümleri takip etmek mümkündür. Yönetmen Deniz Çelebi Dikilitaş ve senarist Ercan Uğur’un çalışmalarıyla dizi, özgün bir hikâyeye dayanarak köklerden dönüş, aile sırlarıyla yüzleşme ve kaderle hesaplaşma temalarını işliyor.

Halef, İstanbul’da kariyer sahibi cerrah Serhat’ın etrafında şekillenen bir hikâyeyi merkez alıyor. Serhat, Urfa’ya dönmek zorunda kalıyor ve burada ailesinin sırlarıyla, geçmişin yükleriyle ve iki kadın arasında kalan kalbiyle hesaplaşmak zorundadır. Serhat, İstanbul’daki eşi Melek ile Urfa’daki dini nikâhlı eşi Yıldız arasında kalmış durumdadır. Aile bağlarını korumak ve kişisel huzurunu sağlamak için yoğun bir mücadelenin içine girer. Serhat’ın halefliği kabul etmesiyle Urfa’daki dengeler alt üst olur. Ailenin geleceği ve geçmişle ilgili sırlar, heyecan verici bir şekilde gelişirken, izleyiciyi sürükleyen bir atmosfer oluşturuyor.

Dizinin çekimleri Şanlıurfa’da gerçekleştiriliyor ve hikâyenin kökleri, aile bağları ve geçmişle yüzleşmeler, şehrin tarihi atmosferi içinde sunuluyor. Urfa’nın mistik dokusu, dizinin tanıtımlarında öne çıkarak izleyicinin ilgisini çekiyor.