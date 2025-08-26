Halef, Eylül 2025’te NOW TV’de

DİZİNİN TEMASI VE KONU

Başrollerinde tanınmış isimlerin yer aldığı dizide, modernlik ve geleneklerin çatışması önemli bir tema oluşturuyor. Dizi, başarılı bir cerrah olan Serhat’ın İstanbul’daki rahat yaşamından ayrılarak Şanlıurfa’ya dönüşünü konu alıyor. Burada, iki aile arasındaki eski bir kan davası sonucu imam nikahıyla Yıldız ile evlenmek zorunda kalıyor. Bu durum, aşk, sadakat ve aile sırlarıyla dolu bir hikâyeyi beraberinde getiriyor. Gerilimli yapısıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

YAYIN TARİHİ VE PLATFORMU

Dizinin yayın tarihi henüz kesin olarak açıklanmadı ancak Eylül 2025 tarihi, ortak bir beklenti olarak öne çıkıyor. Bazı kaynaklar “perşembe akşamı” gibi alternatif bir yayın günü önerse de, Cuma günü saat 20:00 gibi prime time’da yayınlanma olasılığı daha fazla dikkat çekiyor. Resmi bir duyuru yapılmadan önce bu tarihlerin kesin olmadığını belirtmek gerekir.

PROJENİN GÜCÜ VE BEKLENTİLER

“Halef: Köklerin Çağrısı”, etkileyici kadrosu ve görsel atmosferiyle 2025 sonbaharının öne çıkan yapımlarından biri olarak değerlendirilmekte. Şu anda yayına gireceği tarih ve kanalıyla ilgili kesin bir bilgi yok, ancak mevcut veriler ışığında Eylül 2025, NOW TV ve Cuma 20:00 gibi güçlü olasılıklar dikkat çekiyor. Yeni bilgilerle birlikte dizinin izleyeceği tarihleri birlikte takip edebiliriz.