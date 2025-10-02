Halef Köklerin Çağrısı Bu Akşam Yayınlanıyor

DİZİ HİKAYESİ VE YAYIN TARİHİ

Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği “Halef: Köklerin Çağrısı”, bu akşam ekranlara geliyor. Most Production tarafından hazırlanan dizi, güçlü senaryosu ve yıldız oyuncu kadrosuyla sezonun en çok beklenen yapımları arasında bulunuyor. İzleyiciler, Halef’in 3. bölümünün tek parça ve full HD olarak yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönetmenliğini yürüttüğü, senaryosunu Ercan Uğur’un yazdığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi geniş bir oyuncu kadrosuna sahip.

OYUNCU KADROSU VE GİZEM

Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Kadroda Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi deneyimli ve genç isimler de bulunuyor. Dizinin senaryosu tamamen özgün bir hikâyeye dayanıyor ve seyirciyi köklere dönüş, geçmişle hesaplaşma ve kaderle yüzleşme üzerine duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

KONU VE TEMALAR

Hikaye, İstanbul’da başarılı bir cerrah olarak yaşamını sürdüren Serhat’ın, uzun yıllar sonra doğup büyüdüğü Urfa’ya geri dönüşüyle başlıyor. Serhat, burada ailesinin gizli kalmış sırlarıyla ve geçmişinin gölgeleriyle hesaplaşmak zorunda kalıyor. Urfa’da kan davaları, gelenekler ve karmaşık ilişkiler arasında sıkışan Serhat; İstanbul’daki eşi Melek ile Urfa’daki dini nikahlı eşi Yıldız arasında kalıyor. Dizi; modern hayatla geleneksel değerlerin çatışmasını, aile bağları ve bireysel özgürlük arasındaki mücadeleyi güçlü bir dramatik anlatımla ekrana taşıyor.

URFA’DA GEÇEN DRAMATİK HİKAYE

Serhat’ın halefliği kabul etmesi Urfa’daki dengeleri tamamen değiştiriyor. Bu karar, hem Yelduranlar hem de Kordağlılar için yeni bir dönemin başlangıcını oluşturuyor. Serhat, babasının ölümü üzerinden abisi Akif ile yüzleşirken, Akif kendi planlarını uygulamaya devam ediyor. Melek, geçmişine dair yeni gerçeklerle karşı karşıya kalıyor, Sevde ise sessizliğini bozarak hikâyeye yön veriyor. Serhat’ın İstanbul’a dönememesi, Melek ve Yıldız arasında büyüyen gerilimi de artırıyor. Dizinin çekimleri Şanlıurfa’da gerçekleştiriliyor ve Urfa’nın tarihi dokusu ile kültürel zenginlikleri aile dramıyla harmanlanarak izleyiciye aktarılıyor.

Dizinin tanıtım görüntülerindeki atmosfer de hikâyeye ayrı bir derinlik katıyor.