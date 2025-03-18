Halefoğlu Köyünde Aile İçi Şiddet Eğitimi

KARS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Kars İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Merkez Halefoğlu köyünde 104 vatandaşa, aile içi şiddetle mücadele ve erken yaşta zorla evlilik konularında bilgi verdi. Verilen eğitimde, 92 kadın ve 12 erkek katılımcıya, 6284 Sayılı Kanun ve erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesine ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.

AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE HAKLARI

Katılımcılara, aile içi şiddetle mücadele konusunda devletin sunduğu haklar ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimin önemli bir bölümünde, erken yaşta evliliklerin bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri üzerine de önemli bilgiler paylaşıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara çeşitli broşürler ve bilgilendirme materyalleri dağıtılarak, öğrendiklerini hayatlarına nasıl yansıtacakları konusunda destek sağlandı.