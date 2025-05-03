Halenur Küçüksevgili, Olimpiyat Hedefli

HEDEFİN OLİMPİYATLARDA TEMSİL

Karabüklü işitme engelli milli badminton sporcusu Halenur Küçüksevgili, İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda (Deaflympics) ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini belirtti. Kariyeri boyunca birçok Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa derecesi kazanan Halenur, bu olimpiyatlarda başarıyı hedefliyor. Çekya’nın Brno kentinde 25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası’nda, hem tek bayanlar hem de çift bayanlar kategorisinde mücadele ederek iki bronz madalya elde etti.

BAŞARILAR VE HEDEFLER

Daha önce birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini vurgulayan Küçüksevgili, “15 yıldır sporla uğraşıyorum. 2017’de Avrupa şampiyonluğum var. 2022’de Avrupa takımlarda üçüncülüğüm var. Çift bayanlarda da Avrupa üçüncülüğüm var. 2025’te Avrupa tek bayanlarda Avrupa üçüncüsü ve çift bayanlarda Avrupa üçüncüsü elde ettim” dedi. Avrupa Şampiyonası’ndan döner dönmez çalışmalarına yeniden başlayan Küçüksevgili, “Hedefim, olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

ANTRENÖRÜNDEN DESTEK

Halenur Küçüksevgili’nin antrenörü Cavit Şengün, uzun yıllardır milli sporcu ile çalıştığını aktararak, “20 yıla yakın badminton antrenörlüğü yapıyorum. 4. kademe başantrenörüm. Hale Avrupa’da gerçekten iyi bir performans gösterdi. Geçmişte de zaten Avrupa dereceleri olan bir sporcumuzdu. Biz biraz daha şampiyonluk ya da ona benzer bir derece bekliyorduk ama üçüncülük de gerçekten azımsanmayacak bir derece. Kendisini tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten Karabük’ümüzün ve ülkemizin gururu. İnşallah ileride bayrağımızı da dalgalandıracak” şeklinde konuştu.

SPORCU MODELİ

Hale’nin Karabük’teki diğer sporculara örnek olduğunu vurgulayan Şengün, “İşitme Engelliler Olimpiyatları (Deaflympics) Tokyo’da Kasım ayında yapılacak ve Hale bunun için şimdiden çalışmalara başladı. Bu çalışmalarla inşallah bir olimpiyat derecesiyle dönmek istiyoruz. Tabii Hale badminton sporunu, Karabüklülere sevdiren, burada tanıtan ve duyuran sporcudur. Hale başladığında Karabük’te parmakla sayılacak kadar badminton sporcusu vardı. Yaklaşık 10-15 tane sporcu çıkardı. Şu anda yüzlerce kişi badmintonla uğraşıyor ve hedef olarak da Hale’yi örnek almış vaziyetteler” ifadelerini kullandı. İşitme Engelliler Olimpiyatları (Deaflympics) 15-26 Kasım 2025 tarihlerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek.