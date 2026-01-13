Halep’te Soykırım Provasına Dikkat: Bakırhan’ın Açıklamaları

DEM PARTİ GRUP TOPLANTISINDA GÜNDEM DEĞERLENDİRİLDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin düzenlediği haftalık grup toplantısında güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Halep’teki gelişmelere özel bir önem veren Bakırhan, Kürt mahallelerine yönelik saldırıları kınadı. Halep’teki Kürt yerleşimlerine Şam yönetimi destekli güçlerin düzenlediği saldırılara dikkat çeken Bakırhan, bu olayları Halepçe katliamına benzetti. “Son 10 gündür hepimizin gözü kulağı Şey Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeydi. Dünya Venezuela ve Karayipler’deki haydutlukları konuşurken, yanı başımızda Halep’te sessiz bir soykırım provası yapılıyor” ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ

Bakırhan, 2026’nın ilk günlerinin yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirterek, “Artık kimse yastığına başını huzurla koyamıyor. Dünya temeli çatlamış bir bina gibi sallanıyor. Egemenlik, bir tapu senedi değil, her an ihlal edilen bir olgu haline geliyor. Hukuk, iktidarın elinde halkı hizaya sokmak için kullanılan bir sopaya dönüşüyor” dedi. Hemen ardından, savaşların yalnızca cepheden ibaret olmadığını dile getiren Bakırhan, toplumda barışı büyütme ve uluslararası dayanışmayı geliştirme gerekliliğinin altını çizdi.

İRAN’DA HALK GÖSTERİLERİ

Bölgedeki gelişmelere de değinen Bakırhan, İran’daki protestoları takip ettiklerini ve halkın baskılara karşı barışçıl bir şekilde itiraz ettiğini söyledi. “Bu itiraz, herkesin en temel ve meşru hakkıdır. Ancak rejimin cevabı her zaman şiddet ve baskı olmuştur. Demokrasi, İran için bir beka tehdidi değil, tek çıkış kapısıdır” dedi. Bakırhan, Suriye’deki sorunların Kürtler, Aleviler ve Dürzilerle değil, baskıcı yönetim anlayışıyla alakalı olduğuna dikkat çekti.

HALEP’TEKİ İNSANLIK DRAMI

Bakırhan, Halep’teki durumu daha detaylı olarak ele aldı. “Dünya Venezuela ve Karayipler’deki haydutlukları tartışırken, Halep’te sessiz bir soykırım provası yürütülüyor” diyen Bakırhan, saldırılarda IŞİD’in mirasını devralan güçlerin rolüne de değindi. “Şam yönetimi ve Türkiye’nin desteklediği çeteler, direnenlere karşı acımasız bir saldırı düzenlemekte” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN GELEN TEPKİLER

Konuşmasında, Türkiye’nin durumu da ele alan Bakırhan, Milli Savunma Bakanlığı’nın “Rejime hemen destek vermeye hazırız” açıklamasına dikkat çekti. Kendini “Kürt” olarak tanımlayan bir vatandaşın bu açıklamadan alacağı mesajın ne olduğunu sorgulayan Bakırhan, Kürtlerin hakları konusunda duyarlılıkla sesini yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. “Kardeşlik edenlerin, sadece bir kesimin hakkını gözetmesi bu durumu daha da vahim hale getiriyor” dedi.

SİVİL HAKLAR VE BİRLEŞTİRİCİ POLİTİKALAR

Sadece Halep’teki gelişmelere değil, Türkiye’deki sosyal sorunlara da değinen Bakırhan, madde bağımlılığı sorununa dikkat çekti. “Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu belirtilerine göre, madde bağımlısı sayısı 2025’te 15 milyona çıkabilir” bilgisi veren Bakırhan, bunun toplumun çürümesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve sistematik bir sorun haline geldiğini belirtti. Bağımlılıkla mücadelenin kaynağının toplumsal adalet ve eşitlik sağlanmadan olamayacağını ifade etti.

EMEKTARLARA DESTEK ÇAĞRISI

Kamu emekçilerinin haklarını savunmak adına yapılan iş bırakma eylemlerine de destek verdi. “Kürt’ün hukukunun tanınması ve emeklinin sofrasının dolması aynı başlığın konusu olmalıdır. KESK emekçilerinin haklarının korunması için 14 Ocak’ta yapılacak eyleme destek veriyoruz” açıklamasında bulundu. Bakırhan, toplumsal barış adına üzerine düşeni yapacaklarını vurguladı. “Her bir yurttaşımızı ve kurumu madde bağımlılığına karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz” dedi.