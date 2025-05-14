Halfeti’de Araç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA DURUMU VE SONUÇLARI

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde tarım aracı olarak bilinen patpatın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay, Aşağı Göklü kırsal Mahallesi’nde gerçekleşti. Ahmet Özkan, kullandığı patpat motorunun kontrolünü kaybederek yaklaşık 100 metrelik bir şarampole devrildi.

SALGIN SAĞLIK EKİPLERİMİZ İLÇEYE GELDİ

Kaza sonrası hemen bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan sürücünün eşi Şemsiye Özkan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın sebepleri ve detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar devam etmekte.