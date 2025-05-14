Halfeti’de Patpat Devrildi, 1 Ölü

KAZA VE SONUÇLARI

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir tarım aracı olan patpatın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Aşağı Göklü kırsal Mahallesi’nde gerçekleşti. Patpat motorunu kullanan Ahmet Özkan, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı yaklaşık 100 metrelik bir şarampole devirdi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde patpatta bulunan sürücünün eşi Şemsiye Özkan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.