“Halfeti’de Polisle Yaşanan Olaylar”

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye binasına girmek isteyen bir grup polise taş attığı belirlenen 16 şüpheli 5-6 Kasım tarihlerinde gözaltına alındı. Bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANAN VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer yandan Halfeti Belediyesi çevresinde, polisin aldığı önlemlerle birlikte DEM Parti üyelerinin bekleyişi hala devam ediyor. (DHA)