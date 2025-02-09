Halı Fabrikasında Yangın: Alevler Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir halı fabrikasında yangın gerçekleşti. Yangının, çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işletmelerine ait arazözlerin yoğun çalışmasıyla 5 saat içinde kontrol altına alındığı bildirildi. Yangın, Demirci ilçe merkezindeki eski sanayi sitesi Sındırgı yolu üzerinde, cami ve otel halısı dokuması yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın, fabrikanın dokuma bölümü ile halı temizleme bölümünde meydana geldi.

YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Demirci, Salihli, Selendi, Köprübaşı, Akhisar ve Gördes İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme arazözleriyle de müdahale edildi. Yangın söndürme işlemlerine, Demirci Belediyesine ait su tankerleri de eklenerek su takviyesi yapıldı. Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İlçe Koordinatörü Melih Kuru, fabrikada yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti ve bilgi aldı.

FABRİKADA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesine ait iş makineleri, fabrikanın içindeki halı dokumada kullanılan malzemeleri vatandaşların da yardımıyla dışarıya çıkardı. Yangın söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla fabrikanın enerji bağlantısı, elektrik firması ekiplerince kesildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. Yangında içeride bulunan halılar, halı yapımında kullanılan malzemeler ve halı dokuma makineleri zarar gördü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangınla ilgili araştırma ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.