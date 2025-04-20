Halı Sahada Kalp Krizi Geçirdi

ADANA’DA TRAJEDİ YAŞANDI

Adana’da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren ve 38 yaşında hayatını kaybeden Hasan Bakırhan’ın acı olayı kaydedildi. Olay, Çukurova ilçesinin Karslılar Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Üç çocuk babası Bakırhan, arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden fenalaşıp yere yığıldı.

ARKADAŞLARI MÜDAHALE ETTİ

İlk başta yorgunluktan dolayı yere yattığını düşünen arkadaşları, Bakırhan’ın uzun süre hareketsiz kaldığını fark edince hemen yanına koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bakırhan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. Hasan Bakırhan, Buruk Mezarlığı’nda defnedildi.

KAMERADA YANSIDI

Bu arada, Bakırhan’ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşanan olaylar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.