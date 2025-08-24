Halı Sahalar Artan Fiyatlardan Etkileniyor

HALI SAHA ÜCRETLERİNDEKİ ARTISININ SEBEPLERİ

Halı sahada futbol oynamak, dostlarla bir araya gelmenin en keyifli aktivitelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak bu keyifli buluşmalar artık daha fazla maliyet getirecek. Artan maliyetler nedeniyle halı saha işletmeleri, fiyatlarını yeniden düzenliyor. Türkiye genelinde saatlik halı saha ücretleri, 1 Eylül 2025’ten itibaren 3500 TL’ye yükselebilir. Bu durum, yaklaşık yüzde 25 oranında bir artışı beraberinde getiriyor. Halı saha işletmecileri, son dönemde elektrik, bakım, personel giderleri ve kira fiyatlarında yaşanan artışların zorunlu bir zam yapma sonucunu doğurduğunu belirtiyor.

ENERJİ FİYATLARININ ETKİLERİ

Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş, saha aydınlatmaları ve ısıtma sistemleri gibi birçok unsuru doğrudan etkiliyor. İşletmeler, oyuncuların mağdur edilmemesi için fiyat artışını uzun süre ertelediklerini ancak artık maliyetleri karşılamanın imkânsız hale geldiğini ifade ediyor. Halı saha ücretlerindeki artış, haftalık futbol oynamayı alışkanlık haline getiren amatör sporcular için endişe kaynağı oluyor.

KİŞİ BAŞI MALİYETTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

8-10 kişilik takımlar halinde ödenen ücretler, kişi başı maliyeti de ciddi bir şekilde artırıyor. Eski tarifede 2800 TL olan ücret, kişi başına 280-350 TL arasında değişirken, yeni tarifeyle bu rakam 350-450 TL seviyelerine çıkacak. Bu fiyat artışının amatör futbol severler üzerinde yaratacağı etki merakla bekleniyor.