Haliç Köprüsü’nden Düşen Kişi Aranıyor

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Beyoğlu’nda Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen bir kişi için arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Olay, Arap Cami Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, erkek olduğu belirlenen kişi bilinmeyen bir nedenden dolayı köprüden düşerek denize girdi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sahil güvenlik, sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

İLK ÇALIŞMALAR BAŞARISIZ OLDU

Ekipler, denize düşen kişiyi bulmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarına başladı. Fakat yaklaşık 2 saat süren çabalar sonucunda, düşen kişiye ulaşılamadı. Ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden devam edeceği bildirildi.

BALIKÇININ GÖRÜŞLERİ

Çevrede balıkçılık yapan Hasan Mutlu, “Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi 2 saatten beri arıyorlar, bir netice yok. Benim teknem burada değildi, belki teknem burada olsaydı ben onu kurtarırdım. Şu an sahil güvenlik ve deniz polisi arama yapıyorlar” diyerek yaşanan durumu anlattı.