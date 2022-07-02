Haliç Köprüsü’nde panik! Alev topuna döndü

İstanbul Haliö Köprüsü üzerinde ilerleyen metrobüsün motor bölümünde yangın çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.
İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı.
Seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü. Metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipşleri yangına müdahalede bulundu.
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri durdu. Yoğun duman trafik akışını da engelledi.
Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.