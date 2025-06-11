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Haliç Köprüsündeki Kadın Kurtarıldı

KADININ KÖPRÜDE SARKMASI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, 9 Haziran Pazartesi akşamı saat 19.30 civarında Fatih Haliç Metro Köprüsü’nde gerçekleşti. Bir kadın, köprünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı. Kadının bu eylemini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNDEKİ GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Kısa zamanda olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ikna etmeye çalıştı. Aynı zamanda Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem almak için beklemeye başladı. Bir süre sonra, polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın, köprünün yürüyüş yoluna çıkarıldı.

Kadının ikna edilip kurtarıldığını gören vatandaşlar, bu durumda alkış tuttu. Olayın yaşandığı anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

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