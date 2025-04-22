Halik Falyalı, İş Dünyasında Tanınmış Bir İsimdir

HALİL FALYALI’NIN HAYATI VE KİMLİĞİ

Hakkında pek çok haberle gündeme gelen Halil Falyalı’nın kim olduğu merak konusu. İş dünyasında ve kamuoyunda bıraktığı etkiler oldukça dikkate değer. Halil Falyalı kaç yaşında ve nereli olduğu da araştırılan konular arasında. 9 Kasım 1969’da doğdu. Nazlı Falyalı ve öğretmen Cahit Falyalı’nın çocuklarından biri olan Falyalı, kökenini İskele ilçesine bağlı Kumyalı köyüne ve 1974 öncesinde Baf kazasında bulunan Falya köyüne dayandırıyor. Kumarhane yöneticiliği ve otel işletmeciliği gibi birçok alanda çalışmalar yürütmüştür.

İŞ HAYATI VE YATIRIMLARI

Falyalı günümüzde Kıbrıs’taki beş yıldızlı Les Ambassadeurs Hotel & Casino’nun sahibiydi. Fly Oil, Girne Marina, çeşitli bahis siteleri, restoranlar ve bilgi teknolojisi şirketleri ile de iş yapıyordu. Aynı zamanda yasa dışı bahis siteleri yönettiği iddiaları da mevcut. Ölümünden sonra hazırlanan iddianamede, 2000’lerin başlarında kumarhane güvenliği yaptığı bilgisi yer alıyor. 2004 yılında, Falyalı kardeşler İngiliz futbol takımı Fulham FC’yi satın almak için 100 milyon sterlin önerdi fakat kulüp yöneticileri satışa yanaşmadı.

KULÜP BAŞKANLIĞI VE SPONSORLUK

2008-2012 yılları arasında Mağusa Türk Gücü kulübünün başkanlığını üstlenen Falyalı, bu süre zarfında kulübe yaklaşık dört milyon TL harcadı ve Canbulat Stadı’nın açılmasını sağladı. Ağustos 2012’de “yoğun işlerini” gerekçe göstererek başkanlık için adaylığını koymadı. 2017-2018 sezonunda da kulüp sponsorluğu yaptı. 2012’de diyetisyen Özge Taşker ile evlenen Falyalı, üç çocuk babasıydı.

HUKUKI SORUNLARI VE CEZAEVİ SÜRECİ

Halil Falyalı, 7 Ekim 2021’de Turgut Katırcı’nın, kumarhanesinde para çaldığı iddiasıyla şikayette bulunması üzerine alıkonulup darp edildi. 15 Ekim’de teslim olduktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Soygun, zorla alıkoyma ve ciddi darp gibi suçlamalarla tutuklanan Falyalı, 70 gün tutuklu kalma kararı alındı. Cezaevine girdikten 5 gün sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi. Turgut Katırcı, 1 Aralık 2021’de itirafname ile şikayetini geri çekti ve 15 Aralık 2021’de cezaevi tahliyesi gerçekleşti.

SEDAT PEKER’İN İDDİALARI

Sedat Peker’in iddialarına göre, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar ile birlikte bir uyuşturucu ticareti ağına dahil oldukları öne sürüldü. Bu uyuşturucu ağının para trafiğinin Kıbrıs’ta Halil Falyalı üzerinden gerçekleştirildiği iddia edildi.