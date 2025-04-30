Halil Bülbül İhracat İçin Radikal Politikalar Önerdi

İHRACAT İÇİN RADİKAL POLİTİKALAR GEREKİYOR

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Vekili Halil Bülbül, ihracat konusundaki radikal politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bülbül, “ABD Başkanı’nın anlık kararlarıyla başlayıp derinleşen ve yaygınlaşarak uluslararası ticareti etkileyen politikalarla karşı karşıyayız. Dünya ticaretinin ve büyümesinin yavaşlayacağı bu gidişatta böyle bir gümrük duvarı, ihracatımıza ilave olumsuz etkiler yapacak” şeklinde konuştu. ATB’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Bülbül, tarım ve ekonomi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIMDA ETKİ GÖSTERİYOR

İklim değişikliğinin etkilerinin yalnızca kutup bölgelerinde değil, Türkiye’de de hissedildiğine dikkat çeken Bülbül, “Kuraklık, sel, don, hortum ve dolu gibi aşırı hava olayları her geçen yıl daha sık ortaya çıkıyor. Geride bıraktığımız günlerde Malatya’dan Antalya’ya kadar birçok ilde kayısı, fındık, elma ve kiraz gibi ürünlerde ciddi don zararı oluştu” dedi.

Bülbül, ağır üretim maliyetleri altında ezilen üreticilerin, yüksek sigorta primleri nedeniyle tarım sigortası yaptıramadığını ve bu nedenle afetler karşısında savunmasız kaldıklarını ifade etti. “Tarım sigortasını bir zorunluluk olarak görmeli ve özellikle küçük üreticiyi koruyacak, maliyet yükünü azaltacak yeni bir model geliştirmeliyiz” diyen Bülbül, bakanlığın bu konudaki çalışmalarını önemle takip etmenin gerekir olduğunu belirtti.

UR-GE PROJELERİYLE DÜNYAYA AÇILIYORUZ

Başkan Vekili Halil Bülbül, Ticaret Bakanlığı destekli Ur-Ge projelerinin önemli kazanımlar sağladığını dile getirdi. Bülbül, “Son 8 yılda 12 farklı ülkede 16 farklı program düzenledik. Kesme çiçek ihracatının geliştirilmesi kapsamında, heyetimiz Japonya ve Güney Kore’ye ziyaretlerde bulundu” dedi. ATB olarak üyelerin küresel pazarlarda daha rekabetçi olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

LİSANSLI DEPO KAZANDIRILIYOR

Antalya’ya hububat kapsamlı lisanslı depo kazandırılması için ön fizibilite çalışması başlatıldığını duyuran Bülbül, bu adımla Antalya’nın önemli bir gelişme kaydedeceğini ifade etti. Tarıma özel sosyal güvenlik sistemi planlaması için de harekete geçtiklerini belirten Bülbül, sektör paydalarının katılımıyla toplantılar düzenleyeceklerini açıkladı.

MESLEK KOMİTELERİ YÖN VERİYOR

ATB meslek komiteleri toplantılarında gündeme gelen konular üzerine de bilgi veren Bülbül, hububat üretiminde olumlu gelişmeler olduğunu, ancak artan girdi maliyetleri, uzayan vade süreleri ve elektrik zamlarının tarımsal üretim ve ticareti olumsuz etkilediğini dile getirdi. Bülbül, “Meslek komitelerimiz çalışmalarımıza yön veren temel unsurlardır. Mayıs ayının hepimiz için bereketli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci’nin annesini kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyen Bülbül, “Mekanı cennet olsun” dedi.