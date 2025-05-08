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Halil İbrahim’in İntikam Yolculuğu Başladı

HAYATA DÖNÜŞ

Küçük yaşta yaşadığı kan davası yüzünden babasını kaybeden Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), İstanbul’a sürgün edilir. 20 yıl sonra, güçlü ve yakışıklı bir genç adam olarak memleketi Karadeniz’e döner. Burada, sevdiği kız Yasemin ile evlilik planları yaparak yeni bir hayat kurmayı hedefler. Ancak, beklenmedik olaylar bu hayallerin gerçekleşmesini zorlaştırır.

İNTİKAM YOLCULUĞU

Halil İbrahim, intikam peşinde bir yolculuğa çıkarak hayatında köklü değişiklikler yaşar. Bu süreçte, Leto’lardan Zeynep’in hayatına girmesi Halil İbrahim’in yaşamını tamamen farklı bir yöne sürükler. Zeynep’in varlığı, ona yeni fırsatlar sunarken, geçmişle yüzleşmesine de yardımcı olur.

SEZON FİNALİ TARİHİ

Perşembe akşamları izleyicilere sunulan dizinin sezon finali tarihi belirlendi. Hudutsuz Sevda, Mayıs ayında 67. bölümüyle izleyicilerine kısa bir veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin zengin kadrosu arasında Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi önemli isimler yer alıyor.

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