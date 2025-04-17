Halil İbrahim’in Kadere Direnişi Başlıyor

HALİL İBRAHİM’İN DÖNÜŞÜ VE İNTİKAM YOLCULUĞU

Küçüklüğünde kan davası yüzünden babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), tam 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin’le evlenmeyi, yeni bir hayat kurmayı hayal eder. Ancak gerçekleşen olaylar bu planları alt üst eder. Halil İbrahim, Leto’lardan Zeynep’in çıkışıyla intikam yolculuğuna atılır ve hayatı tamamen değişir.

ZEYNEP’İN HASTANE SERÜVENİ

Cezaevinde bir saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep’e bunu yapanlardan intikam almak için harekete geçer. Kızının başına gelenleri duyan Rızvan Leto, duyduğu acıyla çaresiz kalır. Halil İbrahim, Nihat’ın mekanına saldırarak Hakan’ı yakalar. Zeynep’in intikamı için Hakan’ı öldürme kararı alacak mı? Zeynep, durumu kötüleşirken kurtulacak mı?

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK GELİŞMELER

Fikret’in İdris’i vurmasının yarattığı kaos, Halil İbrahim’i büyük bir riske sokar. Zeynep, ağabeyinin içinde bulunduğu zorluklarla mücadele ederken, Didem’in gerçekleri öğrenme çabaları Halil İbrahim için yeni bir tehdit oluşturur. Fikret’e karşı kurulan planlar, Kemal cephesinde netleşirken, Esma ve Zeynep zor bir durumda kalırlar. Mecnun’un müdahale etmesiyle, dengeler tamamen değişecek bir gelişme yaşanır.

SEZON FİNALİ VE YENİ DENGELER

Hudutsuz Sevda dizisinde hesaplaşmalar daha da derinleşirken, sırlar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Yeni bölümleriyle Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin sezon finali Mayıs ayında, 67. Bölümüyle izleyicilere kısa bir veda gerçekleştirerek başlayacak. Didem’in oluşturduğu baskı, Halil İbrahim ve Zeynep’in hayatını geri dönülmez bir yola sürüklüyor. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak için istemediği bir nikaha razı olurken, Zeynep bu fedakarlığın ağır bedelini ödemek zorunda kalacak. Özellikle Kemal’in gerçekleştirdiği infaz, yeni bir savaşın tohumlarını atıyor. İskender ve Fikret arasında başlayan iş birliği de dengeleri sarsacak. Russo’nun gelmesi büyük çatışmanın habercisi iken, Zeynep ve Halil İbrahim’in aşkı bu fırtınadan kurtulabilecek mi?